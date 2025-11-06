ХК ЦСКА потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Торпедо»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В первом периоде команды голов не забили. На 13-й минуте второго периода Никита Охотюк с передач Даниэля Спронга и Ретта Гарднера открыл счёт во встрече. На 54-й секунде третьего периода Сергей Гончарук с передач Алексея Кручинина и Бобби Нарделлы восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте третьего периода Егор Виноградов принёс «Торпедо» победу.

В следующей игре ЦСКА встретится с «Сибирью» дома 8 ноября. «Торпедо» 10 ноября дома сыграет с «Локомотивом».