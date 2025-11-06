Скидки
ЦСКА – Торпедо, результат матча 6 ноября 2025 года, счёт 1:2, КХЛ 2025/2026

ХК ЦСКА потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Торпедо»
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Охотюк (Спронг, Гарднер) – 32:19 (5x5)     1:1 Гончарук (Alexei Kruchinin, Нарделла) – 40:54 (5x5)     1:2 Виноградов (Белевич) – 57:18 (5x5)    

В первом периоде команды голов не забили. На 13-й минуте второго периода Никита Охотюк с передач Даниэля Спронга и Ретта Гарднера открыл счёт во встрече. На 54-й секунде третьего периода Сергей Гончарук с передач Алексея Кручинина и Бобби Нарделлы восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте третьего периода Егор Виноградов принёс «Торпедо» победу.

В следующей игре ЦСКА встретится с «Сибирью» дома 8 ноября. «Торпедо» 10 ноября дома сыграет с «Локомотивом».

