Динамо М – Лада, результат матча 6 ноября 2025 года, счёт 3:3, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» спаслось за 14 секунд до конца третьего периода и победило «Ладу»
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам — 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
Лада
Тольятти
0:1 Савчук (Белоусов, Сёмин) – 00:10 (5x5)     0:2 Романов (Кугрышев, Савчук) – 12:13 (5x5)     1:2 Сикура (Комтуа, Сергеев) – 16:55 (5x5)     2:2 Уил (Пыленков, Гусев) – 25:03 (5x4)     2:3 Чивилёв (Кугрышев, Романов) – 25:17 (5x5)     3:3 Пыленков (Комтуа, Ожиганов) – 59:46 (5x4)     4:3 Гусев – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 10-й секунде первого периода Райли Савчук открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Иван Романов удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте первого игрового отрезка Дилан Сикура забил первый гол «Динамо» в игре. На шестой минуте второго периода Джордан Уил восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Андрей Чивилёв вновь вывел «Ладу» вперёд. За 14 секунд до конца третьего периода Даниил Пыленков перевёл встречу в овертайм. В серии буллитов лучше оказались хозяева, победный бросок на счету Никиты Гусева.

В следующей игре московское «Динамо» встретится со СКА дома 8 ноября. «Лада» в этот же день сыграет в Минске с местным «Динамо».

