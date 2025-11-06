Московское «Динамо» спаслось за 14 секунд до конца третьего периода и победило «Ладу»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам — 4:3.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На 10-й секунде первого периода Райли Савчук открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Иван Романов удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте первого игрового отрезка Дилан Сикура забил первый гол «Динамо» в игре. На шестой минуте второго периода Джордан Уил восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Андрей Чивилёв вновь вывел «Ладу» вперёд. За 14 секунд до конца третьего периода Даниил Пыленков перевёл встречу в овертайм. В серии буллитов лучше оказались хозяева, победный бросок на счету Никиты Гусева.
В следующей игре московское «Динамо» встретится со СКА дома 8 ноября. «Лада» в этот же день сыграет в Минске с местным «Динамо».
