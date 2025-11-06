Дубль Аймурзина помог «Северстали» победить «Сочи» в игре с девятью шайбами

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей голы забили Илья Рейнгардт, Давид Думбадзе, Данил Аймурзин (дубль) и Михаил Ильин (победная шайба в овертайме). У «Сочи» шайбами отметились Ноэль Хёфенмайер, Даниил Сероух, Денис Венгрыжановский и Жан-Кристоф Боден.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сочи» встретится с минским «Динамо» в гостях 10 ноября. «Северсталь» 8 ноября сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами».