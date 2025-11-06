Скидки
Сочи – Северсталь, результат матча 6 ноября 2025 года, счёт 4:5 ОТ, КХЛ 2025/2026

Дубль Аймурзина помог «Северстали» победить «Сочи» в игре с девятью шайбами
В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 5
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Рейнгардт (Аймурзин, Ильин) – 09:33 (5x4)     0:2 Думбадзе (Веряев, Щучинов) – 09:58 (5x5)     1:2 Хёфенмайер (Тянулин) – 19:18 (5x5)     2:2 Сероух (Биттен, Ли) – 24:03 (5x4)     3:2 Венгрыжановский (Мокрушев, Поляков) – 35:38 (5x5)     3:3 Аймурзин (Камалов, Ильин) – 38:25 (5x5)     4:3 Боден (Биттен, Сероух) – 41:28 (5x5)     4:4 Аймурзин (Фомин, Ильин) – 58:14 (5x5)     4:5 Ильин (Аймурзин, Калдис) – 60:55 (3x3)    

В составе победителей голы забили Илья Рейнгардт, Давид Думбадзе, Данил Аймурзин (дубль) и Михаил Ильин (победная шайба в овертайме). У «Сочи» шайбами отметились Ноэль Хёфенмайер, Даниил Сероух, Денис Венгрыжановский и Жан-Кристоф Боден.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сочи» встретится с минским «Динамо» в гостях 10 ноября. «Северсталь» 8 ноября сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами».

