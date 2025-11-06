СКА отыгрался с 0:2 и победил дома «Шанхайских Драконов», защитник Мёрфи оформил дубль

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На третьей минуте первого периода Кевин Лабанк открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Владимир Кузнецов удвоил преимущество китайского клуба. В начале второго периода Тревор Мёрфи забросил первую шайбу СКА в игре. За 27 секунд до конца второго периода Матвей Поляков сделал счёт 2:2. В овертайме Тревор Мёрфи принёс СКА победу, оформив дубль.

В следующей игре СКА встретится с московским «Динамо» в гостях 8 ноября. «Шанхайские Драконы» в этот же день сыграют дома с «Северсталью».