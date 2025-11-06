СКА отыгрался с 0:2 и победил дома «Шанхайских Драконов», защитник Мёрфи оформил дубль
В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Лабанк (Кленденинг, Куинни) – 02:26 (5x4) 0:2 Кузнецов (Маккегг) – 18:12 (5x5) 1:2 Мёрфи (Плотников, Сапего) – 21:18 (5x5) 2:2 Поляков (Мёрфи, Хайруллин) – 39:33 (5x5) 3:2 Мёрфи (Гримальди, Воробьёв) – 60:03 (4x3)
На третьей минуте первого периода Кевин Лабанк открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Владимир Кузнецов удвоил преимущество китайского клуба. В начале второго периода Тревор Мёрфи забросил первую шайбу СКА в игре. За 27 секунд до конца второго периода Матвей Поляков сделал счёт 2:2. В овертайме Тревор Мёрфи принёс СКА победу, оформив дубль.
В следующей игре СКА встретится с московским «Динамо» в гостях 8 ноября. «Шанхайские Драконы» в этот же день сыграют дома с «Северсталью».
