Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник СКА Тревор Мёрфи забросил самую быструю шайбу в овертайме в истории КХЛ

Защитник СКА Тревор Мёрфи забросил самую быструю шайбу в овертайме в истории КХЛ
Комментарии

Защитник СКА Тревор Мёрфи в овертайме встречи с «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ) забросил шайбу на третьей секунде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Лабанк (Кленденинг, Куинни) – 02:26 (5x4)     0:2 Кузнецов (Маккегг) – 18:12 (5x5)     1:2 Мёрфи (Плотников, Сапего) – 21:18 (5x5)     2:2 Поляков (Мёрфи, Хайруллин) – 39:33 (5x5)     3:2 Мёрфи (Гримальди, Воробьёв) – 60:03 (4x3)    

Армейский клуб начал дополнительное время в большинстве. После выигранного вбрасывания шайба пришла к Мёрфи на синюю линии, откуда игрок обороны СКА неотразимо щёлкнул.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Мёрфи забросил самую быструю шайбу в овертайме в истории КХЛ. Предыдущий рекорд был установлен 8 октября 2008 года Павлом Бойченко в матче «Витязь» — «Барыс» — шесть секунд. Мёрфи повторил рекорд Даниила Вовченко, который отличился в прошлом плей-офф на отметке 40:03.

Материалы по теме
Видео
СКА отыгрался с 0:2 и победил дома «Шанхайских Драконов», защитник Мёрфи оформил дубль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android