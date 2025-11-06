Защитник СКА Тревор Мёрфи забросил самую быструю шайбу в овертайме в истории КХЛ
Поделиться
Защитник СКА Тревор Мёрфи в овертайме встречи с «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ) забросил шайбу на третьей секунде.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Лабанк (Кленденинг, Куинни) – 02:26 (5x4) 0:2 Кузнецов (Маккегг) – 18:12 (5x5) 1:2 Мёрфи (Плотников, Сапего) – 21:18 (5x5) 2:2 Поляков (Мёрфи, Хайруллин) – 39:33 (5x5) 3:2 Мёрфи (Гримальди, Воробьёв) – 60:03 (4x3)
Армейский клуб начал дополнительное время в большинстве. После выигранного вбрасывания шайба пришла к Мёрфи на синюю линии, откуда игрок обороны СКА неотразимо щёлкнул.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Как сообщает пресс-служба КХЛ, Мёрфи забросил самую быструю шайбу в овертайме в истории КХЛ. Предыдущий рекорд был установлен 8 октября 2008 года Павлом Бойченко в матче «Витязь» — «Барыс» — шесть секунд. Мёрфи повторил рекорд Даниила Вовченко, который отличился в прошлом плей-офф на отметке 40:03.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 ноября 2025
-
23:19
-
23:11
-
23:10
-
23:07
-
23:06
-
23:04
-
22:58
-
22:51
-
22:49
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:34
-
22:20
-
22:15
-
22:06
-
22:02
-
21:55
-
21:50
-
21:50
-
21:46
-
21:17
-
20:50
-
20:33
-
20:16
-
19:57
-
19:38
-
19:31
-
19:10
-
19:03
-
18:39
-
18:32
-
18:15
-
18:00