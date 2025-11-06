Защитник СКА Тревор Мёрфи забросил самую быструю шайбу в овертайме в истории КХЛ

Защитник СКА Тревор Мёрфи в овертайме встречи с «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ) забросил шайбу на третьей секунде.

Армейский клуб начал дополнительное время в большинстве. После выигранного вбрасывания шайба пришла к Мёрфи на синюю линии, откуда игрок обороны СКА неотразимо щёлкнул.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Мёрфи забросил самую быструю шайбу в овертайме в истории КХЛ. Предыдущий рекорд был установлен 8 октября 2008 года Павлом Бойченко в матче «Витязь» — «Барыс» — шесть секунд. Мёрфи повторил рекорд Даниила Вовченко, который отличился в прошлом плей-офф на отметке 40:03.