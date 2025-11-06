Овечкин не стал комментировать поведение Биннингтона, который пытался спрятать шайбу
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что он видел момент, когда вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон попытался спрятать историческую шайбу, засунув её под амуницию сразу после гола россиянина.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp) 2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39 3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33 4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28 5:0 Бовиллье – 36:20 5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh) 6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00
«Да, видел момент. Я не буду это комментировать», — приводит слова Овечкина ESPN.
Отметим, линейный арбитр подъехал к Биннингтону и попросил вернуть ценный трофей. Вратарю пришлось вновь доставать шайбу из амуниции, что оказалось не так просто сделать. Всего за карьеру в лиге на счету Александра 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Питтсбург Пингвинз» в ночь на 7 ноября.
Комментарии
