Овечкин не стал комментировать поведение Биннингтона, который пытался спрятать шайбу

Овечкин не стал комментировать поведение Биннингтона, который пытался спрятать шайбу
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что он видел момент, когда вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон попытался спрятать историческую шайбу, засунув её под амуницию сразу после гола россиянина.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp)     2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39     3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33     4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28     5:0 Бовиллье – 36:20     5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh)     6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00    

«Да, видел момент. Я не буду это комментировать», — приводит слова Овечкина ESPN.

Отметим, линейный арбитр подъехал к Биннингтону и попросил вернуть ценный трофей. Вратарю пришлось вновь доставать шайбу из амуниции, что оказалось не так просто сделать. Всего за карьеру в лиге на счету Александра 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Питтсбург Пингвинз» в ночь на 7 ноября.

