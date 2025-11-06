Овечкин не стал комментировать поведение Биннингтона, который пытался спрятать шайбу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что он видел момент, когда вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон попытался спрятать историческую шайбу, засунув её под амуницию сразу после гола россиянина.

«Да, видел момент. Я не буду это комментировать», — приводит слова Овечкина ESPN.

Отметим, линейный арбитр подъехал к Биннингтону и попросил вернуть ценный трофей. Вратарю пришлось вновь доставать шайбу из амуниции, что оказалось не так просто сделать. Всего за карьеру в лиге на счету Александра 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Питтсбург Пингвинз» в ночь на 7 ноября.