Овечкин возглавил рейтинг персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил список самых ценных персональных брендов российских спортсменов года по версии Forbes.

В рейтинг ценности личных брендов были включены только действующие спортсмены, выступавшие в официальных соревнованиях в течение последних 12 месяцев и представляющие виды спорта, признанные министерством спорта РФ. Все участники рейтинга сравнивались между собой по нескольким параметрам: популярность и вес в СМИ, популярность в соцмедиа, аудитория соцсетей и её вовлеченность. Данные рассчитаны за период с 1 октября 2024 года по 1 октября 2025 года.

Второе место в рейтинге занял бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе Ислам Махачев. Третьим стал бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории Артур Бетербиев.