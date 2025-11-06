Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан рассказал о поражении от СКА

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение от СКА (2:3 ОТ).

— Обидное поражение в овертайме. Второй и третий периоды были недостаточно хороши, мы потеряли в скорости. И было слишком много удалений.

— У «Шанхая» неудачный отрезок, но начинаете с 2:0, а в итоге упускаете игру. Моральное состояние не в порядке?

— Ментально проблем нет, мы вполне могли выиграть сегодня. Это был неплохой матч. Если будем так играть, сможем выигрывать. Никакой паники нет, в команде хорошее настроение, нужно идти дальше, не зацикливаться на плохом результате – и всё будет в порядке.

— «Шанхай» стал большим раздражителем для СКА, держали в уме, что в этом матче у команд дополнительная мотивация?

— Может, для игроков, но не для меня. В целом СКА – очень хорошая команда, они много лет играют в Петербурге, у неё большая история. Сейчас в городе две команды, у нас с ними весёлые матчи, но для меня самое важное – забрать два очка, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.