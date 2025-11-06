Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан рассказал о поражении от СКА

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан рассказал о поражении от СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение от СКА (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Лабанк (Кленденинг, Куинни) – 02:26 (5x4)     0:2 Кузнецов (Маккегг) – 18:12 (5x5)     1:2 Мёрфи (Плотников, Сапего) – 21:18 (5x5)     2:2 Поляков (Мёрфи, Хайруллин) – 39:33 (5x5)     3:2 Мёрфи (Гримальди, Воробьёв) – 60:03 (4x3)    

— Обидное поражение в овертайме. Второй и третий периоды были недостаточно хороши, мы потеряли в скорости. И было слишком много удалений.

— У «Шанхая» неудачный отрезок, но начинаете с 2:0, а в итоге упускаете игру. Моральное состояние не в порядке?
— Ментально проблем нет, мы вполне могли выиграть сегодня. Это был неплохой матч. Если будем так играть, сможем выигрывать. Никакой паники нет, в команде хорошее настроение, нужно идти дальше, не зацикливаться на плохом результате – и всё будет в порядке.

— «Шанхай» стал большим раздражителем для СКА, держали в уме, что в этом матче у команд дополнительная мотивация?
— Может, для игроков, но не для меня. В целом СКА – очень хорошая команда, они много лет играют в Петербурге, у неё большая история. Сейчас в городе две команды, у нас с ними весёлые матчи, но для меня самое важное – забрать два очка, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Видео
СКА отыгрался с 0:2 и победил дома «Шанхайских Драконов», защитник Мёрфи оформил дубль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android