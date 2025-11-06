Жерар Галлан объяснил, почему вратарь «Шанхая» Рыбар не смог доиграть встречу со СКА

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после поражения от СКА (2:3 ОТ) объяснил, почему вратарь китайского клуба Патрик Рыбар не смог доиграть встречу с армейском клубе. В третьем периоде ворота гостей защищал Андрей Тихомиров.

— Почему заменили вратаря?

— Рыбар получил небольшую травму, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА встретится с московским «Динамо» в гостях 8 ноября. «Шанхайские Драконы» в этот же день сыграют дома с «Северсталью».

Ранее Жерар Галлан подробно прокомментировал гостевое поражение от СКА.