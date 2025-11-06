Скидки
Жерар Галлан объяснил, почему вратарь «Шанхая» Рыбар не смог доиграть встречу со СКА

Комментарии
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после поражения от СКА (2:3 ОТ) объяснил, почему вратарь китайского клуба Патрик Рыбар не смог доиграть встречу с армейском клубе. В третьем периоде ворота гостей защищал Андрей Тихомиров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Лабанк (Кленденинг, Куинни) – 02:26 (5x4)     0:2 Кузнецов (Маккегг) – 18:12 (5x5)     1:2 Мёрфи (Плотников, Сапего) – 21:18 (5x5)     2:2 Поляков (Мёрфи, Хайруллин) – 39:33 (5x5)     3:2 Мёрфи (Гримальди, Воробьёв) – 60:03 (4x3)    

— Почему заменили вратаря?
— Рыбар получил небольшую травму, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА встретится с московским «Динамо» в гостях 8 ноября. «Шанхайские Драконы» в этот же день сыграют дома с «Северсталью».

Ранее Жерар Галлан подробно прокомментировал гостевое поражение от СКА.

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан рассказал о поражении от СКА
Комментарии
