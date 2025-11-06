Десятков — об обидном поражении от «Динамо»: сегодня есть претензии. Но они не к команде

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение от московского «Динамо» по буллитам со счётом 3:4.

«Считаю, что сыграли неплохой матч – достаточно содержательный, забили хорошие голы, но слишком много удалялись. С такой командой, как «Динамо», которая обладает таким роскошным большинством, так делать нельзя. Сегодня есть претензии. Но они не к команде. И вопросы», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» встретится со СКА дома 8 ноября. «Лада» в этот же день сыграет в Минске с местным «Динамо».