Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Десятков — об обидном поражении от «Динамо»: сегодня есть претензии. Но они не к команде

Десятков — об обидном поражении от «Динамо»: сегодня есть претензии. Но они не к команде
Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение от московского «Динамо» по буллитам со счётом 3:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
Лада
Тольятти
0:1 Савчук (Белоусов, Сёмин) – 00:10 (5x5)     0:2 Романов (Кугрышев, Савчук) – 12:13 (5x5)     1:2 Сикура (Комтуа, Сергеев) – 16:55 (5x5)     2:2 Уил (Пыленков, Гусев) – 25:03 (5x4)     2:3 Чивилёв (Кугрышев, Романов) – 25:17 (5x5)     3:3 Пыленков (Комтуа, Ожиганов) – 59:46 (5x4)     4:3 Гусев – 65:00    

«Считаю, что сыграли неплохой матч – достаточно содержательный, забили хорошие голы, но слишком много удалялись. С такой командой, как «Динамо», которая обладает таким роскошным большинством, так делать нельзя. Сегодня есть претензии. Но они не к команде. И вопросы», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» встретится со СКА дома 8 ноября. «Лада» в этот же день сыграет в Минске с местным «Динамо».

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» спаслось за 14 секунд до конца третьего периода и победило «Ладу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android