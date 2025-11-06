Скидки
Главный тренер «Лады» — о том, когда увидим прежнего Бурдасова: если бы у меня был ответ

Главный тренер «Лады» Павел Десятков после поражения от московского «Динамо» по буллитам со счётом 3:4 высказался об игре нападающего Антона Бурдасова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
Лада
Тольятти
0:1 Савчук (Белоусов, Сёмин) – 00:10 (5x5)     0:2 Романов (Кугрышев, Савчук) – 12:13 (5x5)     1:2 Сикура (Комтуа, Сергеев) – 16:55 (5x5)     2:2 Уил (Пыленков, Гусев) – 25:03 (5x4)     2:3 Чивилёв (Кугрышев, Романов) – 25:17 (5x5)     3:3 Пыленков (Комтуа, Ожиганов) – 59:46 (5x4)     4:3 Гусев – 65:00    

– Дебютный матч Антона Бурдасова, 10 минут игрового времени. Как оцените его действия и состояние его формы по тренировкам. Сколько ему нужно времени, чтобы мы увидели того Бурдасова, которого знали?
– Очень сложный вопрос. Очень. Если бы у меня был на него ответ, я бы вам сказал – и не только про Бурдасова. К сожалению для нас, в команде таких человек пять. Мы взяли новых игроков. Они все практически без предсезонки. Конечно, состояние их всех оставляет желать лучшего, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Десятков — об обидном поражении от «Динамо»: сегодня есть претензии. Но они не к команде
