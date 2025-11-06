Главный тренер «Лады» — о том, когда увидим прежнего Бурдасова: если бы у меня был ответ

Главный тренер «Лады» Павел Десятков после поражения от московского «Динамо» по буллитам со счётом 3:4 высказался об игре нападающего Антона Бурдасова.

– Дебютный матч Антона Бурдасова, 10 минут игрового времени. Как оцените его действия и состояние его формы по тренировкам. Сколько ему нужно времени, чтобы мы увидели того Бурдасова, которого знали?

– Очень сложный вопрос. Очень. Если бы у меня был на него ответ, я бы вам сказал – и не только про Бурдасова. К сожалению для нас, в команде таких человек пять. Мы взяли новых игроков. Они все практически без предсезонки. Конечно, состояние их всех оставляет желать лучшего, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.