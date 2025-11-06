Галлан – о матче со СКА: с нью-йоркским не сравнить. Для дерби нужна серия плей-офф

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после поражения от СКА (2:3 ОТ) высказался, можно ли назвать эту встречу дерби. Обе команды играют домашние встречи в Санкт-Петербурге.

— Как ощущаете себя в Петербурге, но в гостях?

— Самое лучшее, что не надо лететь на самолёте, просто сели на автобус и доехали. Это тяжёлый месяц в плане переездов, много матчей на выезде, а здесь как будто матч дома, сел и приехал.

— Можете сравнить петербургское дерби с нью-йоркским?

— Нет, не для меня. Чтобы это стало дерби, нужна серия плей-офф.

— Как вам «Ледовый дворец»?

— Мне понравилась арена, всё здорово. Отмечу атмосферу на арене, энергетику во время матча. Я как тренер, конечно, не совсем доволен поражением в овертайме, но это был захватывающий матч, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.