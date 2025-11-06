Скидки
Десятков — о перестройке «Лады»: если честно, думал, что процессы будут гораздо быстрее

Главный тренер «Лады» Павел Десятков после поражения от московского «Динамо» по буллитам со счётом 3:4 рассказал о перестройке тольяттинского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
Лада
Тольятти
0:1 Савчук (Белоусов, Сёмин) – 00:10 (5x5)     0:2 Романов (Кугрышев, Савчук) – 12:13 (5x5)     1:2 Сикура (Комтуа, Сергеев) – 16:55 (5x5)     2:2 Уил (Пыленков, Гусев) – 25:03 (5x4)     2:3 Чивилёв (Кугрышев, Романов) – 25:17 (5x5)     3:3 Пыленков (Комтуа, Ожиганов) – 59:46 (5x4)     4:3 Гусев – 65:00    

– Насколько сложно перестраивать команду прямо в ходе сезона? Каждую неделю вы подписываете новых игроков, с кем-то расстаётесь, фактически осуществляя тот процесс, который клубы обычно проходят летом. При этом вы набираете очки, становясь боеспособным коллективом.
– Процесс непростой. К сожалению, у нас на рынке нет таких возможностей для глобальных обменов, чтобы брать игроков непосредственно из других команд. Мы предложить практически ничего не можем в обмен. Поэтому нам приходится искать игроков, которые сейчас не задействованы в других клубах.

Что касается перестроения, естественно мы ищем варианты, ищем усиление нашей игры. Грубо говоря, из-за того что находились в плохой физической форме, где-то поменяли тактику на более сдержанную. Сейчас стараемся возвращаться к активной игре, потому что видно, ребята начинают просыпаться и добавлять в движении. Конечно, есть определённый дисбаланс в наших действиях. Но если честно, думал, что процессы будут идти гораздо быстрее, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Главный тренер «Лады» — о том, когда увидим прежнего Бурдасова: если бы у меня был ответ
