Десятков — о перестройке «Лады»: если честно, думал, что процессы будут гораздо быстрее

Главный тренер «Лады» Павел Десятков после поражения от московского «Динамо» по буллитам со счётом 3:4 рассказал о перестройке тольяттинского клуба.

– Насколько сложно перестраивать команду прямо в ходе сезона? Каждую неделю вы подписываете новых игроков, с кем-то расстаётесь, фактически осуществляя тот процесс, который клубы обычно проходят летом. При этом вы набираете очки, становясь боеспособным коллективом.

– Процесс непростой. К сожалению, у нас на рынке нет таких возможностей для глобальных обменов, чтобы брать игроков непосредственно из других команд. Мы предложить практически ничего не можем в обмен. Поэтому нам приходится искать игроков, которые сейчас не задействованы в других клубах.

Что касается перестроения, естественно мы ищем варианты, ищем усиление нашей игры. Грубо говоря, из-за того что находились в плохой физической форме, где-то поменяли тактику на более сдержанную. Сейчас стараемся возвращаться к активной игре, потому что видно, ребята начинают просыпаться и добавлять в движении. Конечно, есть определённый дисбаланс в наших действиях. Но если честно, думал, что процессы будут идти гораздо быстрее, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.