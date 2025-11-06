Скидки
Главный тренер «Лады» — об отсутствии Холлоуэлла: не можем позволить себе такую роскошь

Главный тренер «Лады» — об отсутствии Холлоуэлла: не можем позволить себе такую роскошь
Главный тренер «Лады» Павел Десятков после поражения от московского «Динамо» по буллитам со счётом 3:4 рассказал об отсутствии защитника Мака Холлоуэлла в составе команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
Лада
Тольятти
0:1 Савчук (Белоусов, Сёмин) – 00:10 (5x5)     0:2 Романов (Кугрышев, Савчук) – 12:13 (5x5)     1:2 Сикура (Комтуа, Сергеев) – 16:55 (5x5)     2:2 Уил (Пыленков, Гусев) – 25:03 (5x4)     2:3 Чивилёв (Кугрышев, Романов) – 25:17 (5x5)     3:3 Пыленков (Комтуа, Ожиганов) – 59:46 (5x4)     4:3 Гусев – 65:00    

– Этот вопрос был в Казани, но тогда вы не смогли на него ответить. Сейчас уже есть понимание, когда Юрчо и Граовац присоединятся к команде?
– Не могу ответить на этот вопрос.

– Планируете ли вы уже новые подписания или расторжения контрактов? Например, мы видим, что Холлоуэлл не проходит в состав и не играет в последних матчах. Очевидно, что им вы недовольны.
– Что касается Холлоуэлла, понимаете, мы не можем позволить себе такую роскошь – держать защитника ярко выраженного атакующего плана. Нам приходится очень много обороняться в силу определённых субъективных и объективных причин. Поэтому Мак пока находился вне состава. Посмотрим, что будет в следующей игре. Он добавляет в оборонительных действиях, но у нас есть в этом проблема.

Если отвечать на ваш вопрос о селекции, нам нужен как минимум ещё один центральный, помимо Граоваца. У нас есть проблемы на «точке», которые нужно решать. Для глубины состава и для ротации нужен центральный. Генменеджер этим занимается. Селекция не прекращается никогда. Даже когда проходит дедлайн, спортивный директор продолжает работать на перспективу, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

