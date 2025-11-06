Главный тренер «Лады» — об отсутствии Холлоуэлла: не можем позволить себе такую роскошь

Главный тренер «Лады» Павел Десятков после поражения от московского «Динамо» по буллитам со счётом 3:4 рассказал об отсутствии защитника Мака Холлоуэлла в составе команды.

– Этот вопрос был в Казани, но тогда вы не смогли на него ответить. Сейчас уже есть понимание, когда Юрчо и Граовац присоединятся к команде?

– Не могу ответить на этот вопрос.

– Планируете ли вы уже новые подписания или расторжения контрактов? Например, мы видим, что Холлоуэлл не проходит в состав и не играет в последних матчах. Очевидно, что им вы недовольны.

– Что касается Холлоуэлла, понимаете, мы не можем позволить себе такую роскошь – держать защитника ярко выраженного атакующего плана. Нам приходится очень много обороняться в силу определённых субъективных и объективных причин. Поэтому Мак пока находился вне состава. Посмотрим, что будет в следующей игре. Он добавляет в оборонительных действиях, но у нас есть в этом проблема.

Если отвечать на ваш вопрос о селекции, нам нужен как минимум ещё один центральный, помимо Граоваца. У нас есть проблемы на «точке», которые нужно решать. Для глубины состава и для ротации нужен центральный. Генменеджер этим занимается. Селекция не прекращается никогда. Даже когда проходит дедлайн, спортивный директор продолжает работать на перспективу, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.