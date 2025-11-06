Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер СКА Ларионов оценил победный матч с «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер СКА Ларионов оценил победный матч с «Шанхайскими Драконами»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Лабанк (Кленденинг, Куинни) – 02:26 (5x4)     0:2 Кузнецов (Маккегг) – 18:12 (5x5)     1:2 Мёрфи (Плотников, Сапего) – 21:18 (5x5)     2:2 Поляков (Мёрфи, Хайруллин) – 39:33 (5x5)     3:2 Мёрфи (Гримальди, Воробьёв) – 60:03 (4x3)    

— Непростая, но заслуженная победа. Не хочу говорить много громких слов, это одна игра, а мы хотим такого на регулярной основе. Но характер, сплочённость были на нашей стороне, и играли очень хорошо.

— Сегодня была видна мотивация, это мотивация на этого соперника или результат работы?
— Выходя на игру, ты должен играть с эмоциями, с азартом. Сегодня туман, солнца не было, но человек с характером выходит и честно делает свою работу, что бы ни было. Сегодня это было видно.

— «Шанхай» часто называют североамериканской командой, насколько стиль игры этого соперника отличается от других?
— Когда Бландизи или Гримальди спрашивают меня, как им играть, я отвечаю – как дома играли, так и играйте. Потому что очень сложно научить их играть в наш хоккей. Та команда играет так, как обучена с детства. Они играют так, как были обучены с детства. Это высокая рабочая этика, отдача, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

