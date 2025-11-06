Главный тренер СКА Ларионов оценил победный матч с «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ).

— Непростая, но заслуженная победа. Не хочу говорить много громких слов, это одна игра, а мы хотим такого на регулярной основе. Но характер, сплочённость были на нашей стороне, и играли очень хорошо.

— Сегодня была видна мотивация, это мотивация на этого соперника или результат работы?

— Выходя на игру, ты должен играть с эмоциями, с азартом. Сегодня туман, солнца не было, но человек с характером выходит и честно делает свою работу, что бы ни было. Сегодня это было видно.

— «Шанхай» часто называют североамериканской командой, насколько стиль игры этого соперника отличается от других?

— Когда Бландизи или Гримальди спрашивают меня, как им играть, я отвечаю – как дома играли, так и играйте. Потому что очень сложно научить их играть в наш хоккей. Та команда играет так, как обучена с детства. Они играют так, как были обучены с детства. Это высокая рабочая этика, отдача, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.