Ларионов – о матче с «Шанхаем»: важно, кто здесь хозяин. Естественно, это СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ) заявил, что данный матч был принципиальным для армейского клуба.

— Как заряжали Мёрфи на эту игру?

— Показали отрезки нашей первой игры с «Шанхаем». Та игра была яркой, мы растратили свои шансы, подарили шансы сопернику, хотя по игре это был один из лучших матчей на начальном этапе. Я говорил, что не хочу громких слов, таких как дерби Питера. Дерби – это когда командам 80 лет, и они находятся в одном городе. А когда команде несколько месяцев, то важно, кто здесь хозяин. Естественно, хозяин — это команда СКА. Рад, что ребята сделали свою работу хорошо и выиграли, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.