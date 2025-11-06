Скидки
Ларионов – о матче с «Шанхаем»: важно, кто здесь хозяин. Естественно, это СКА

Ларионов – о матче с «Шанхаем»: важно, кто здесь хозяин. Естественно, это СКА
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ) заявил, что данный матч был принципиальным для армейского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Лабанк (Кленденинг, Куинни) – 02:26 (5x4)     0:2 Кузнецов (Маккегг) – 18:12 (5x5)     1:2 Мёрфи (Плотников, Сапего) – 21:18 (5x5)     2:2 Поляков (Мёрфи, Хайруллин) – 39:33 (5x5)     3:2 Мёрфи (Гримальди, Воробьёв) – 60:03 (4x3)    

— Как заряжали Мёрфи на эту игру?
— Показали отрезки нашей первой игры с «Шанхаем». Та игра была яркой, мы растратили свои шансы, подарили шансы сопернику, хотя по игре это был один из лучших матчей на начальном этапе. Я говорил, что не хочу громких слов, таких как дерби Питера. Дерби – это когда командам 80 лет, и они находятся в одном городе. А когда команде несколько месяцев, то важно, кто здесь хозяин. Естественно, хозяин — это команда СКА. Рад, что ребята сделали свою работу хорошо и выиграли, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

