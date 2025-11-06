Кудашов – о победе над «Ладой»: один величайший тренер говорил: «Радуйся тому, что есть»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе над «Ладой» (4:3 Б).

— Сложная и тяжёлая игра. Молодцы, что проявили характер и добились к победы. Давайте к вопросам.

– Вы верите в журналистский штамп «неудобный соперник»?

– Не верю.

– Ещё после прошлого матча вы говорили, что расставите особые акценты перед матчем. Наверняка их внесли. Но первая смена – и гол через 10 секунд. Как так?

– Не верю в неудобного соперника, потому что всё меняется – меняются тренеры, меняются игроки. Всё зависит от самих нас и от соперника, от того, кто как настроился. «Лада» в последних матчах играла просто здорово. Они выбрали ту модель игры, которая приносит им результат, и придерживаются её. Сегодня мы с ней столкнулись. Очень сложный соперник.

– Если разбирать первый и третий пропущенные голы – есть ли тут какая-то аномалия или это ошибки?

– Ничего аномального. Это не то что даже ошибки. В первом голе «Лада» сыграла здорово. В третьем шайба перескочила, но это игровой момент. Тут нет аномалий.

– В конце основного времени получили пятиминутное большинство – забили – но разыгрывали его крайне неудачно. Это были нервы?

– Вы знаете, я сейчас скажу такой момент. Один наш величайший тренер всегда говорил мне: «Радуйся тому, что у тебя есть». Вот мы сейчас забили голы, и вы чем-то недовольны, а мы радуемся, что молодцы и забили. Надо радоваться тому, что забили. Надо радоваться тому, что получилось вытащить игру. Мы радуемся.

И ни в коем случае не подгоняем свою судьбу. Рады двум очкам и победе. Надо отдать должное игрокам, которые проявили характер в очень тяжёлом матче. А этот величайший тренер – это Юрзинов. Он мне всегда говорил радоваться тому, что есть сейчас. Плохо – хорошо… Какая разница? Главное, что забили, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.