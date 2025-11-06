Скидки
Кудашов – о победе над «Ладой»: один величайший тренер говорил: «Радуйся тому, что есть»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе над «Ладой» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
Лада
Тольятти
0:1 Савчук (Белоусов, Сёмин) – 00:10 (5x5)     0:2 Романов (Кугрышев, Савчук) – 12:13 (5x5)     1:2 Сикура (Комтуа, Сергеев) – 16:55 (5x5)     2:2 Уил (Пыленков, Гусев) – 25:03 (5x4)     2:3 Чивилёв (Кугрышев, Романов) – 25:17 (5x5)     3:3 Пыленков (Комтуа, Ожиганов) – 59:46 (5x4)     4:3 Гусев – 65:00    

— Сложная и тяжёлая игра. Молодцы, что проявили характер и добились к победы. Давайте к вопросам.

– Вы верите в журналистский штамп «неудобный соперник»?
– Не верю.

– Ещё после прошлого матча вы говорили, что расставите особые акценты перед матчем. Наверняка их внесли. Но первая смена – и гол через 10 секунд. Как так?
– Не верю в неудобного соперника, потому что всё меняется – меняются тренеры, меняются игроки. Всё зависит от самих нас и от соперника, от того, кто как настроился. «Лада» в последних матчах играла просто здорово. Они выбрали ту модель игры, которая приносит им результат, и придерживаются её. Сегодня мы с ней столкнулись. Очень сложный соперник.

– Если разбирать первый и третий пропущенные голы – есть ли тут какая-то аномалия или это ошибки?
– Ничего аномального. Это не то что даже ошибки. В первом голе «Лада» сыграла здорово. В третьем шайба перескочила, но это игровой момент. Тут нет аномалий.

– В конце основного времени получили пятиминутное большинство – забили – но разыгрывали его крайне неудачно. Это были нервы?
– Вы знаете, я сейчас скажу такой момент. Один наш величайший тренер всегда говорил мне: «Радуйся тому, что у тебя есть». Вот мы сейчас забили голы, и вы чем-то недовольны, а мы радуемся, что молодцы и забили. Надо радоваться тому, что забили. Надо радоваться тому, что получилось вытащить игру. Мы радуемся.

И ни в коем случае не подгоняем свою судьбу. Рады двум очкам и победе. Надо отдать должное игрокам, которые проявили характер в очень тяжёлом матче. А этот величайший тренер – это Юрзинов. Он мне всегда говорил радоваться тому, что есть сейчас. Плохо – хорошо… Какая разница? Главное, что забили, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

