«Если показывать пальцем, могу назвать больше имён». Ларионов — о форме своего сына

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ) высказался о форме своего сына Игоря Ларионова-младшего.

— Плотников не играл в третьем периоде, что с ним?

— Мы продолжаем терять людей. Травма нижней части тела, поэтому необходимо было перестроить все тройки. Это факт, не ждёшь надежд, но люди выходят из строя, молодёжь заходит. Они сыграли хороший матч. Я доволен, что мы рассеяли панику, которая немного присутствовала в тренерском штабе, что у нас молодая, неопытная команда. Но в таких матчах всегда проявляется командный стержень. Будем двигаться дальше с теми, кто есть.

— Недопёкин и Ларионов тоже не играли в третьем периоде. Как выбираете игроков, кого оставить?

— По отчёту нашего тренера ОФП мы были готовы сыграть в три звена, но я сказал, что этого не будет, потому что у нас матчи через день. Решили дать ребятам, кто на ходу, больше игрового времени, поэтому эти два парня меньше появлялись на льду.

— Ларионову нужна более тщательная физподготовка?

— Мы можем бесконечно говорить о таких вещах. Если показывать пальцем, я могу назвать гораздо больше имён, но я этого не делаю. Вы видите, у нас люди делают массу ошибок, но это часть процесса в любой команде. Я могу сказать ребятам в раздевалке, но не в моих правилах говорить в прессе то, что будет звучать не совсем правильно, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.