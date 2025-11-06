Ларионов – о возможных усилениях СКА: всегда проще купить, сложнее развить

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ) ответил на вопрос о возможном усилении армейского клуба.

— Планируются ли усиления в атаку? Короткого снова сегодня не было, не хватает решалы…

— Есть финансовая составляющая, мы строго её соблюдаем. Мы бы хотели кого-то приобрести, но вы понимаете, что происходят травмы. Мы не хотим видеть 10 людей, которые сидят на трибуне и ждут своего шанса, это не лучшая атмосфера. Хотим, чтобы наши ребята в молодёжке могли перемещаться в ВХЛ и получать небольшой бонус поиграть за главную команду. Всегда проще купить, сложнее развить. Мы хотим идти по второму пути, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.