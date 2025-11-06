Ларионов – о возможных усилениях СКА: всегда проще купить, сложнее развить
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ) ответил на вопрос о возможном усилении армейского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Лабанк (Кленденинг, Куинни) – 02:26 (5x4) 0:2 Кузнецов (Маккегг) – 18:12 (5x5) 1:2 Мёрфи (Плотников, Сапего) – 21:18 (5x5) 2:2 Поляков (Мёрфи, Хайруллин) – 39:33 (5x5) 3:2 Мёрфи (Гримальди, Воробьёв) – 60:03 (4x3)
— Планируются ли усиления в атаку? Короткого снова сегодня не было, не хватает решалы…
— Есть финансовая составляющая, мы строго её соблюдаем. Мы бы хотели кого-то приобрести, но вы понимаете, что происходят травмы. Мы не хотим видеть 10 людей, которые сидят на трибуне и ждут своего шанса, это не лучшая атмосфера. Хотим, чтобы наши ребята в молодёжке могли перемещаться в ВХЛ и получать небольшой бонус поиграть за главную команду. Всегда проще купить, сложнее развить. Мы хотим идти по второму пути, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
