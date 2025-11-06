Скидки
«Было видно, что «Спартак» растерялся». Жамнов — о втором периоде игры с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении от «Локомотива» (2:5). Московский клуб во втором периоде пропустил четыре безответные шайбы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
1:0 Шалунов (Берёзкин, Черепанов) – 23:47 (5x5)     2:0 Берёзкин (Гернат, Каюмов) – 25:14 (5x4)     3:0 Фрейз (Черепанов, Кузин) – 29:41 (5x5)     4:0 Полунин (Алексеев, Фрейз) – 35:04 (5x5)     5:0 Шалунов (Гернат, Каюмов) – 41:03 (5x5)     5:1 Ружичка (Тодд, Пашин) – 52:35 (5x5)     5:2 Ружичка (Тодд, Кин) – 59:47 (5x4)    

«Полностью провалили второй период. Тут добавить больше нечего. От этого результат. Первые два гола – рикошет, неправильно сыграли в обороне, второй гол – сами себе коньком забили, также случился рикошет. Было видно, что команда растерялась. Начали проигрывать борьбу, отдавали единоборства, полностью отдали свой пятак.

Перед третьим периодом сказал, что наша задача выиграть период. В таких моментах показывается класс команды – когда что-то не получается. В первом периоде мы также не реализовали свои шансы. Тайм-аут взяли, чтобы и успокоить, и завести. Некоторые ребята выпадали из игры. Мы хотели встряхнуть, но не получилось», — цитирует Жамнова сайт КХЛ.

