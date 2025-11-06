Скидки
«Не хотелось пропускать, но это бесплатный урок». Хартли — о концовке матча со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победную встречу со «Спартаком» (5:2), где ярославский клуб пропустил дважды в концовке матча.

06 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
1:0 Шалунов (Берёзкин, Черепанов) – 23:47 (5x5)     2:0 Берёзкин (Гернат, Каюмов) – 25:14 (5x4)     3:0 Фрейз (Черепанов, Кузин) – 29:41 (5x5)     4:0 Полунин (Алексеев, Фрейз) – 35:04 (5x5)     5:0 Шалунов (Гернат, Каюмов) – 41:03 (5x5)     5:1 Ружичка (Тодд, Пашин) – 52:35 (5x5)     5:2 Ружичка (Тодд, Кин) – 59:47 (5x4)    

«Не очень хороший первый период в нашем исполнении. Слишком много играли в своей зоне, хотя неплохо оборонялись. Во втором периоде мы здорово отыграли в меньшинстве, выстояли. Это было переломным моментом матча. Если ты пропускаешь на первых минутах второго периода, то отдаёшь инициативу. Но мы хорошие голы забили, довели матч до победы. Рады, что Берёзкин забил свой первый гол. Вся тройка Шалунова сыграла лучший матч в сезоне.

Концовка? Не хотелось пропускать эти голы, но это бесплатный урок. Нам не стоило это очков, нужно учиться.

Паник? Травма нижней части тела. Надеемся, что не очень серьёзно, но доктор завтра обследует Рихарда. Тогда будет более ясная картина.

Большинство? Здорово, что ребята получают вознаграждение за свои труды. Мы играли в большинстве лучше, чем статистика в нём. То, что создавали раньше – не реализовали, сейчас шайба заходит. Надеемся, что тенденция продолжится», — цитирует Хартли сайт КХЛ.

