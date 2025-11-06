Гатиятулин — о поражении «Ак Барса» от минского «Динамо»: была задача играть рационально

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал гостевое поражение от минского «Динамо» (3:4).

– Интересный матч, достаточно острых моментов было у обеих команд. Ставили задачу играть рационально, большую часть матча справлялись, но в третьем периоде допустили ошибки. Болельщикам спасибо за поддержку.

– В третьем периоде вы провели меньше времени в атаке и уступили по броскам. С чем это связано?

– Обоюдная игра была. Мы ставили задачу играть рационально, извлекать максимум остроты из моментов, когда владели шайбой. И рационально действовать, когда инициатива переходила сопернику. Считаю, мы и третий период провели хорошо, но были ошибки.

– Во втором и третьем периодах вы много играли в меньшинстве. «Динамо» играло так хорошо или вы не успевали?

– Концентрация должна быть в каждом моменте, в единоборствах нужно контролировать свои действия, не давать поводов для удалений.

– Четыре очка сегодня набрали экс-игроки «Ак Барса». Им помог фактор бывшей команды?

– Когда проигрываешь, не важно, от кого голы залетали, это всегда неприятно. Но если есть дополнительная интрига, на которой акцентируют внимание, это здорово для болельщиков, для лиги, — приводит слова Гатиятулина сайт «Ак Барса».