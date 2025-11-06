Скидки
Гатиятулин — о поражении «Ак Барса» от минского «Динамо»: была задача играть рационально

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал гостевое поражение от минского «Динамо» (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Хмелевски (Барабанов, Денисенко) – 18:51 (5x4)     1:1 Галиев (Усов) – 23:45 (5x5)     1:2 Галимов (Марченко) – 31:02 (5x5)     2:2 Смит (Галиев, Энас) – 49:17 (5x5)     2:3 Фисенко (Дыняк, Терехов) – 50:53 (5x5)     3:3 Кузнецов (Стась, Сотишвили) – 54:37 (5x5)     4:3 Шипачёв (Хенкель) – 56:15 (5x5)    

– Интересный матч, достаточно острых моментов было у обеих команд. Ставили задачу играть рационально, большую часть матча справлялись, но в третьем периоде допустили ошибки. Болельщикам спасибо за поддержку.

– В третьем периоде вы провели меньше времени в атаке и уступили по броскам. С чем это связано?
– Обоюдная игра была. Мы ставили задачу играть рационально, извлекать максимум остроты из моментов, когда владели шайбой. И рационально действовать, когда инициатива переходила сопернику. Считаю, мы и третий период провели хорошо, но были ошибки.

– Во втором и третьем периодах вы много играли в меньшинстве. «Динамо» играло так хорошо или вы не успевали?
– Концентрация должна быть в каждом моменте, в единоборствах нужно контролировать свои действия, не давать поводов для удалений.

– Четыре очка сегодня набрали экс-игроки «Ак Барса». Им помог фактор бывшей команды?
– Когда проигрываешь, не важно, от кого голы залетали, это всегда неприятно. Но если есть дополнительная интрига, на которой акцентируют внимание, это здорово для болельщиков, для лиги, — приводит слова Гатиятулина сайт «Ак Барса».

