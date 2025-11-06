Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей КХЛ на 6 ноября 2025 года

Сегодня, 6 ноября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Было сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 6 ноября 2025 года:

«Локомотив» – «Спартак» — 5:2;

«Динамо» Мн – «Ак Барс» — 4:3;

«Сочи» – «Северсталь» — 4:5 ОТ;

ЦСКА – «Торпедо» — 1:2.

СКА – «Шанхайские Драконы» — 3:2 ОТ;

«Динамо» М – «Лада» — 4:3 Б.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 34 очками после 23 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 36 очков после 23 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.