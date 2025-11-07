Ожиганов — о «Ладе»: это какая-то аномалия. Игры с ними даются катастрофически тяжело

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов высказался о трудовой победе над «Ладой» (4:3 Б).

– У журналистов есть такой давнишний штамп «неудобный соперник». За последние годы «Лада» им точно стала. И сегодня такое начало поединка: как это объяснить?

– Вы знаете, я ни в коем случае не умаляю заслуг ребят из «Лады», но это действительно какая-то аномалия, что последние два года мы не могли у них выиграть. Игры с ними даются катастрофически тяжело.

Мы сегодня реально понимали, что для нас они являются проблемным соперником. Мы с утра разговаривали об этом. Начинается игра… Там не было какой-то явной конкретной ошибки. Обычный игровой момент – и мы начинаем матч на 10-й секунде с 0:1.

Сравняли на 2:2, тут же получаем примерно такой момент. Просто стечение обстоятельств. Это не грубая ошибка. Не было такого, чтобы кто-то позволил себе лишнего. Только отыгрались – и снова 2:3. Так игра и шла – вообще не под нашу диктовку. При том, что мы её контролировали.

– Тот самый случай, когда всё прекрасно понимали, но в игре всё шло непонятно как?

– Да. Я вам и говорю, что если по деталям разобрать сами моменты, конечно, там можно найти какие-то косяки. Лично я «два в один» мог и лучше сыграть, но так вот складывалось, что игра весь матч нас «дрюкала» и держала в тонусе.

– В большинстве вроде бы и забросили две шайбы, но показалось, что шло очень тяжело?

– Ну в начале периода было много моментов. Мне кажется, что голевых моментов создали сегодня целое море. Но не реализовывали их. Там ведь тоже люди играют, стараются, пластаются. Они же тоже хотели выиграть, — сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.