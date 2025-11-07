Скидки
Ожиганов — о «Ладе»: это какая-то аномалия. Игры с ними даются катастрофически тяжело

Комментарии

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов высказался о трудовой победе над «Ладой» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
Лада
Тольятти
0:1 Савчук (Белоусов, Сёмин) – 00:10 (5x5)     0:2 Романов (Кугрышев, Савчук) – 12:13 (5x5)     1:2 Сикура (Комтуа, Сергеев) – 16:55 (5x5)     2:2 Уил (Пыленков, Гусев) – 25:03 (5x4)     2:3 Чивилёв (Кугрышев, Романов) – 25:17 (5x5)     3:3 Пыленков (Комтуа, Ожиганов) – 59:46 (5x4)     4:3 Гусев – 65:00    

– У журналистов есть такой давнишний штамп «неудобный соперник». За последние годы «Лада» им точно стала. И сегодня такое начало поединка: как это объяснить?
– Вы знаете, я ни в коем случае не умаляю заслуг ребят из «Лады», но это действительно какая-то аномалия, что последние два года мы не могли у них выиграть. Игры с ними даются катастрофически тяжело.

Мы сегодня реально понимали, что для нас они являются проблемным соперником. Мы с утра разговаривали об этом. Начинается игра… Там не было какой-то явной конкретной ошибки. Обычный игровой момент – и мы начинаем матч на 10-й секунде с 0:1.

Сравняли на 2:2, тут же получаем примерно такой момент. Просто стечение обстоятельств. Это не грубая ошибка. Не было такого, чтобы кто-то позволил себе лишнего. Только отыгрались – и снова 2:3. Так игра и шла – вообще не под нашу диктовку. При том, что мы её контролировали.

– Тот самый случай, когда всё прекрасно понимали, но в игре всё шло непонятно как?
– Да. Я вам и говорю, что если по деталям разобрать сами моменты, конечно, там можно найти какие-то косяки. Лично я «два в один» мог и лучше сыграть, но так вот складывалось, что игра весь матч нас «дрюкала» и держала в тонусе.

– В большинстве вроде бы и забросили две шайбы, но показалось, что шло очень тяжело?
– Ну в начале периода было много моментов. Мне кажется, что голевых моментов создали сегодня целое море. Но не реализовывали их. Там ведь тоже люди играют, стараются, пластаются. Они же тоже хотели выиграть, — сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

