Сегодня, 6 ноября, прошли три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 6 ноября 2025 года:

«Молот» – «Тамбов» — 3:2 Б;

«Химик» – «Торпедо-Горький» — 2:1 ОТ;

«Олимпия» – «Ростов» — 4:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 35 очков в 22 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 34 очками после 23 встреч. Тройку замыкает «Югра» (32 очка в 21 матче). В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.