Результаты матчей МХЛ на 6 ноября 2025 года

Сегодня, 6 ноября, прошли шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 6 ноября 2025 года:

«Тайфун» – «Динамо» СПб — 2:4;

«Амурские Тигры» – «Академия Михайлова» — 2:1;

«Авто» – «Ирбис» — 2:3 ОТ;

«Белые Медведи» – «Чайка» — 8:4;

«Алмаз» – МХК «Динамо-Карелия» — 2:4;

«АКМ-Юниор» – «Красная Машина-Юниор» — 2:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 35 очками после 19 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 33 очка после 19 матчей.