Болельщики верили в ЦСКА, Кульбаков отнимал шайбу у Соркина. Фото победы «Торпедо»

Комментарии

6 ноября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ЦСКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Лучшие кадры матча ЦСКА – «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В середине второго периода защитник ЦСКА Никита Охотюк с передач Даниэля Спронга и Ретта Гарднера открыл счёт в матче. На 54-й секунде третьего периода Сергей Гончарук с передач Алексея Кручинина и Бобби Нарделлы забросил ответную шайбу. За три минуты до конца основного времени встречи Егор Виноградов принёс «Торпедо» победу.

