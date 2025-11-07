Тренер «Сент-Луиса» — о 900-м голе Овечкина в НХЛ: мы не справились

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Джим Монтгомери прокомментировал 900-й гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин забил юбилейный гол во втором периоде матча. После этого «Сент-Луис» пропустил ещё четыре шайбы. Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 6:1.
«Думаю, это сыграло большую роль в их успехе. Мы не справились с моментом должным образом, это факт. Снимаю шляпу и поздравляю, 900 голов в НХЛ, это просто невероятно. Никогда бы не подумал, что кто-то сможет достичь такого. Он выдающийся спортсмен и потрясающий человек, сделавший хоккей лучше», — приводит слова Монтгомери официальный сайт «Вашингтона».
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.
- 7 ноября 2025
-
01:35
-
00:00
- 6 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:30
-
23:19
-
23:11
-
23:10
-
23:07
-
23:06
-
23:04
-
22:58
-
22:51
-
22:49
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:34
-
22:20
-
22:15
-
22:06
-
22:02
-
21:55
-
21:50
-
21:50
-
21:46
-
21:17
-
20:50
-
20:33
-
20:16
-
19:57
-
19:38