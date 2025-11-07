Тренер «Сент-Луиса» — о 900-м голе Овечкина в НХЛ: мы не справились

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Джим Монтгомери прокомментировал 900-й гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин забил юбилейный гол во втором периоде матча. После этого «Сент-Луис» пропустил ещё четыре шайбы. Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 6:1.

«Думаю, это сыграло большую роль в их успехе. Мы не справились с моментом должным образом, это факт. Снимаю шляпу и поздравляю, 900 голов в НХЛ, это просто невероятно. Никогда бы не подумал, что кто-то сможет достичь такого. Он выдающийся спортсмен и потрясающий человек, сделавший хоккей лучше», — приводит слова Монтгомери официальный сайт «Вашингтона».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.