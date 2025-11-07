Вратарь Биннингтон — о «похищении» 900-й шайбы Овечкина: по сути, я отдал ему голевой пас

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон прокомментировал курьёзный эпизод, который произошёл в ночь с 5 на 6 ноября мск сразу после того, как российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил в его ворота исторический 900-й карьерный гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Пока «столичные» всей командой праздновали достижение своим капитаном круглой отметки, Биннингтон попытался спрятать юбилейную шайбу, засунув её под амуницию, но был вынужден отдать её заметившему это действие линейному арбитру.

«По сути, я отдал ему (Овечкину. — Прим. «Чемпионата») голевую передачу, выбрасывая шайбу, не думал, что он был бы против ей поделиться. У меня было твёрдое намерение вернуть ему шайбу… да, твёрдое намерение её вернуть», — приводит слова Биннингтона пресс-служба «Сент-Луиса».

Историческая голевая комбинация «Вашингтона» началась с того, что Александр Овечкин перехватил шайбу, которую Джордан Биннингтон пытался выбросить из-за своих ворот по борту. Отдав пас под бросок партнёру по команде, Овечкин подхватил отскочившую от борта шайбу и не глядя отправил её в сетку над щитком вратаря с неудобной руки и острого угла.

