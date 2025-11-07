Свечников забил после сольного прохода, получив пас от Никишина

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой с передачи защитника Александра Никишина в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд», который проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина). На 14-й минуте игры российский форвард установил текущий счёт 2:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Андрей Свечников получил пас от Александра Никишина у красной линии, набрал скорость, обыграл двоих соперников на входе в зону и нанёс неожиданный бросок из-под защитника в ближний угол ворот Филипа Густавссона.