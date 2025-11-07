Скидки
Свечников забил после сольного прохода, получив пас от Никишина

Комментарии

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой с передачи защитника Александра Никишина в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд», который проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина). На 14-й минуте игры российский форвард установил текущий счёт 2:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди – 05:34     1:1 Блейк (Уокер) – 12:53     1:2 Фэйбер (Капризов, Юханссон) – 13:24     2:2 Свечников (Никишин, Ахо) – 13:45     3:2 Уокер (Джарвис, Миллер) – 16:51     3:3 Болди (Тарасенко, Сперджен) – 20:37 (pp)     4:3 Элерс (Блейк) – 20:46    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Андрей Свечников получил пас от Александра Никишина у красной линии, набрал скорость, обыграл двоих соперников на входе в зону и нанёс неожиданный бросок из-под защитника в ближний угол ворот Филипа Густавссона.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
