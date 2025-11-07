Кросби уступил лишь Овечкину и Хоу по скорости достижения 10 голов за сезон в 38+ лет

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Дубль оформил канадский нападающий Сидни Кросби.

Таким образом, он стал третьим игроком в истории, которому потребовалось меньше всего игр, чтобы забить 10 голов за сезон в возрасте 38+ лет. Быстрее этого показателя достигли только Горди Хоу (12 матчей в сезоне 1967/1968) и Александр Овечкин (14 матчей в сезоне 2024/2025).