Кросби уступил лишь Овечкину и Хоу по скорости достижения 10 голов за сезон в 38+ лет
В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Перерыв
3 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кросби (Киндел, Раст) – 02:22 (pp) 2:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 11:32 (pp) 3:0 Манта (Новак, Лизотт) – 22:08 3:1 Строум (Овечкин) – 29:41 3:2 Сандин (Строум, Овечкин) – 34:55 3:3 Уилсон (Строум, Карлсон) – 39:55
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Дубль оформил канадский нападающий Сидни Кросби.
Таким образом, он стал третьим игроком в истории, которому потребовалось меньше всего игр, чтобы забить 10 голов за сезон в возрасте 38+ лет. Быстрее этого показателя достигли только Горди Хоу (12 матчей в сезоне 1967/1968) и Александр Овечкин (14 матчей в сезоне 2024/2025).
