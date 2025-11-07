Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кросби уступил лишь Овечкину и Хоу по скорости достижения 10 голов за сезон в 38+ лет

Кросби уступил лишь Овечкину и Хоу по скорости достижения 10 голов за сезон в 38+ лет
Комментарии

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Перерыв
3 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кросби (Киндел, Раст) – 02:22 (pp)     2:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 11:32 (pp)     3:0 Манта (Новак, Лизотт) – 22:08     3:1 Строум (Овечкин) – 29:41     3:2 Сандин (Строум, Овечкин) – 34:55     3:3 Уилсон (Строум, Карлсон) – 39:55    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Дубль оформил канадский нападающий Сидни Кросби.

Таким образом, он стал третьим игроком в истории, которому потребовалось меньше всего игр, чтобы забить 10 голов за сезон в возрасте 38+ лет. Быстрее этого показателя достигли только Горди Хоу (12 матчей в сезоне 1967/1968) и Александр Овечкин (14 матчей в сезоне 2024/2025).

Материалы по теме
«Неизведанный ранее подвиг». Реакция Америки на эпохальный 900-й гол Овечкина в НХЛ
«Неизведанный ранее подвиг». Реакция Америки на эпохальный 900-й гол Овечкина в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android