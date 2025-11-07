Владимир Тарасенко набрал 10-е очко в сезоне, выложив шайбу партнёру на пустой угол

Российский нападающий «Миннесотой Уайлд» Владимир Тарасенко набрал 10-е очко (2+8) в текущем регулярном чемпионате НХЛ. В выездном матче с «Каролины Харрикейнз», который проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина), Тарасенко отметился результативной передачей в большинстве, которая помогла гостям установить текущий счёт 3:3.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ходе розыгрыша численного преимущества «Миннесоты» Тарасенко получил шайбу у синей линии по закрытому защитниками и вратарём створу ворот и мгновенно отпасовал на находившегося у левой штанги Мэтта Болди, который в касание поразил открытый угол.