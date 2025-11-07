Скидки
Владимир Тарасенко набрал 10-е очко в сезоне, выложив шайбу партнёру на пустой угол

Российский нападающий «Миннесотой Уайлд» Владимир Тарасенко набрал 10-е очко (2+8) в текущем регулярном чемпионате НХЛ. В выездном матче с «Каролины Харрикейнз», который проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина), Тарасенко отметился результативной передачей в большинстве, которая помогла гостям установить текущий счёт 3:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди – 05:34     1:1 Блейк (Уокер) – 12:53     1:2 Фэйбер (Капризов, Юханссон) – 13:24     2:2 Свечников (Никишин, Ахо) – 13:45     3:2 Уокер (Джарвис, Миллер) – 16:51     3:3 Болди (Тарасенко, Сперджен) – 20:37 (pp)     4:3 Элерс (Блейк) – 20:46    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ходе розыгрыша численного преимущества «Миннесоты» Тарасенко получил шайбу у синей линии по закрытому защитниками и вратарём створу ворот и мгновенно отпасовал на находившегося у левой штанги Мэтта Болди, который в касание поразил открытый угол.

