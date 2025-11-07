Скидки
Хоккей

Овечкин ассистентским дублем запустил камбэк «Вашингтона» с «Питтсбургом»

Аудио-версия:
Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил ассистентский дубль во втором периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз». Игра проходит в эти минуты на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания). Передачи Овечкина помогли «столичным» отыграть две шайбы при счёте 0:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
3 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кросби (Киндел, Раст) – 02:22 (pp)     2:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 11:32 (pp)     3:0 Манта (Новак, Лизотт) – 22:08     3:1 Строум (Овечкин) – 29:41     3:2 Сандин (Строум, Овечкин) – 34:55     3:3 Уилсон (Строум, Карлсон) – 39:55    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 30-й минуте игры Александр перехватил у борта шайбу, которую «пингвины» пытались выбросить из зоны, и отпасовал к воротам на Дилана Строума, поразившего ближнюю девятку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 35-й минуте Овечкин зацепился за выброшенную к чужой синей линии шайбу, сохранил её в зоне и переадресовал назад Строуму, который выложил голевой пас налево на подключившегося защитника Расмуса Сандина.

Таким образом, Александр Овечкин набрал девятое и 10-е очко в текущем сезоне (3+7).

Материалы по теме
Александр Овечкин превзошёл Рода Бриндамора по результативным передачам за карьеру в НХЛ
Новости. Хоккей
