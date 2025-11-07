Овечкин ассистентским дублем запустил камбэк «Вашингтона» с «Питтсбургом»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил ассистентский дубль во втором периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз». Игра проходит в эти минуты на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания). Передачи Овечкина помогли «столичным» отыграть две шайбы при счёте 0:3.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 30-й минуте игры Александр перехватил у борта шайбу, которую «пингвины» пытались выбросить из зоны, и отпасовал к воротам на Дилана Строума, поразившего ближнюю девятку.

На 35-й минуте Овечкин зацепился за выброшенную к чужой синей линии шайбу, сохранил её в зоне и переадресовал назад Строуму, который выложил голевой пас налево на подключившегося защитника Расмуса Сандина.

Таким образом, Александр Овечкин набрал девятое и 10-е очко в текущем сезоне (3+7).