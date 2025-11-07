Скидки
Хоккей

Александр Овечкин превзошёл Рода Бриндамора по результативным передачам за карьеру в НХЛ

Александр Овечкин превзошёл Рода Бриндамора по результативным передачам за карьеру в НХЛ
Александр Овечкин


В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После завершения второго периода счёт равный — 3:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
3 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кросби (Киндел, Раст) – 02:22 (pp)     2:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 11:32 (pp)     3:0 Манта (Новак, Лизотт) – 22:08     3:1 Строум (Овечкин) – 29:41     3:2 Сандин (Строум, Овечкин) – 34:55     3:3 Уилсон (Строум, Карлсон) – 39:55    

В составе «Вашингтона» ассистентским дублем отметился капитан команды российский нападающий Александр Овечкин. 40-летний Овечкин сегодня выполнил уже 733-ю результативную передачу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

По этому показателю в истории североамериканской лиги российский форвард переместился на чистую 55-ю позицию, превзойдя результат ныне главного тренера «Каролины Харрикейнз» Рода Бриндамора (732).

Ближайшей целью для Александра теперь является Берни Николлс (734), к показателю которого россиянин минувшей ночью приблизился вплотную. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (1963).


