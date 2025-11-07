Александр Овечкин превзошёл Рода Бриндамора по результативным передачам за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После завершения второго периода счёт равный — 3:3.
В составе «Вашингтона» ассистентским дублем отметился капитан команды российский нападающий Александр Овечкин. 40-летний Овечкин сегодня выполнил уже 733-ю результативную передачу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
По этому показателю в истории североамериканской лиги российский форвард переместился на чистую 55-ю позицию, превзойдя результат ныне главного тренера «Каролины Харрикейнз» Рода Бриндамора (732).
Ближайшей целью для Александра теперь является Берни Николлс (734), к показателю которого россиянин минувшей ночью приблизился вплотную. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (1963).
- 7 ноября 2025
-
05:50
-
05:35
-
05:25
-
05:23
-
04:58
-
04:40
-
04:29
-
04:10
-
02:58
-
01:35
-
00:00
- 6 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:30
-
23:19
-
23:11
-
23:10
-
23:07
-
23:06
-
23:04
-
22:58
-
22:51
-
22:49
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:34
-
22:20
-
22:15
-
22:06
-
22:02
-
21:55