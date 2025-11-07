Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Александр Овечкин превзошёл Рода Бриндамора по результативным передачам за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После завершения второго периода счёт равный — 3:3.

В составе «Вашингтона» ассистентским дублем отметился капитан команды российский нападающий Александр Овечкин. 40-летний Овечкин сегодня выполнил уже 733-ю результативную передачу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

По этому показателю в истории североамериканской лиги российский форвард переместился на чистую 55-ю позицию, превзойдя результат ныне главного тренера «Каролины Харрикейнз» Рода Бриндамора (732).

Ближайшей целью для Александра теперь является Берни Николлс (734), к показателю которого россиянин минувшей ночью приблизился вплотную. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (1963).