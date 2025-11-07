Скидки
Мичков прервал девятиматчевую безголевую серию, забросив вторую шайбу в сезоне НХЛ

Мичков прервал девятиматчевую безголевую серию, забросив вторую шайбу в сезоне НХЛ
Матвей Мичков
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимает «Филадельфию Флайерз». В ходе второго периода счёт равный — 1:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Перерыв
1 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 О'Райлли (Форсберг, Бланкенбург) – 01:44     1:1 Мичков (Йорк, Кутюрье) – 24:43     1:2 Кейтс (Драйсдейл, Конечны) – 37:37    

В составе гостей заброшенной шайбой отметился Матвей Мичков. Российский форвард прервал девятиматчевую безголевую серию, забросив вторую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. 20-летний нападающий отличился в текущей регулярке впервые с 17 октября, когда отметился голом в матче с «Виннипег Джетс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне в активе Мичкова стало 7 (2+5) очков в 14 матчах при нейтральном показателе полезности.

Мичков — главное русское разочарование сезона НХЛ. Почему так получилось?
Мичков — главное русское разочарование сезона НХЛ. Почему так получилось?
