Мичков прервал девятиматчевую безголевую серию, забросив вторую шайбу в сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимает «Филадельфию Флайерз». В ходе второго периода счёт равный — 1:1.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился Матвей Мичков. Российский форвард прервал девятиматчевую безголевую серию, забросив вторую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. 20-летний нападающий отличился в текущей регулярке впервые с 17 октября, когда отметился голом в матче с «Виннипег Джетс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне в активе Мичкова стало 7 (2+5) очков в 14 матчах при нейтральном показателе полезности.