Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ассист Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Каролину», у российских хоккеистов 4 очка

В ночь с 6 на 7 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Леново Центр» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Джексон Блейк, Шон Уокер, Николай Элерс и российский форвард Андрей Свечников. Александр Никишин (Россия) отметился результативной передачей.

В составе «Уайлд» забитые шайбы записали на свой счёт Мэтт Болди (2) и Брок Фэйбер. Российские форварды Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко записали на свой счёт по ассисту.

Нападающий гостей Яков Тренин (Россия) результативными действиями не отметился.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» встретится дома с «Баффало Сэйбрз» 9 ноября. «Миннесота Уайлд» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» 8 ноября.