Каролина Харрикейнз – Миннесота Уайлд, результат матча 7 октября 2025, счет 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Ассист Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Каролину», у российских хоккеистов 4 очка
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 6 на 7 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Леново Центр» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди – 05:34     1:1 Блейк (Уокер) – 12:53     1:2 Фэйбер (Капризов, Юханссон) – 13:24     2:2 Свечников (Никишин, Ахо) – 13:45     3:2 Уокер (Джарвис, Миллер) – 16:51     3:3 Болди (Тарасенко, Сперджен) – 20:37 (pp)     4:3 Элерс (Блейк) – 20:46    

В составе победителей голами отметились Джексон Блейк, Шон Уокер, Николай Элерс и российский форвард Андрей Свечников. Александр Никишин (Россия) отметился результативной передачей.

В составе «Уайлд» забитые шайбы записали на свой счёт Мэтт Болди (2) и Брок Фэйбер. Российские форварды Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко записали на свой счёт по ассисту.

Нападающий гостей Яков Тренин (Россия) результативными действиями не отметился.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» встретится дома с «Баффало Сэйбрз» 9 ноября. «Миннесота Уайлд» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» 8 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
