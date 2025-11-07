Скидки
Хоккей

Овечкин и Кросби в своём карьерном противостоянии повторили достижение Сутера и Гретцки

Овечкин и Кросби в своём карьерном противостоянии повторили достижение Сутера и Гретцки
Сидни Кросби
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе третьего периода счёт равный — 3:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кросби (Киндел, Раст) – 02:22 (pp)     2:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 11:32 (pp)     3:0 Манта (Новак, Лизотт) – 22:08     3:1 Строум (Овечкин) – 29:41     3:2 Сандин (Строум, Овечкин) – 34:55     3:3 Уилсон (Строум, Карлсон) – 39:55     4:3 Раст (Малкин, Киндел) – 51:16 (pp)     5:3 Дьюар (Летанг) – 57:56    

В составе «Питтсбурга» дублем отметился капитан команды канадский нападающий Сидни Кросби. В составе «Вашингтона» ассистентский дубль на свой счёт записал капитан команды российский форвард Александр Овечкин.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, канадец и россиянин в общей сложности (с учётом встреч в плей-офф) сегодня в 49-й раз отметились результативными действиями в матче друг против друга. Таким образом, Овечкин и Кросби в своём карьерном противостоянии повторили достижение Гэри Сутера и Уэйна Гретцки.

За последние 40 лет лишь одна пара игроков-соперников чаще набирала очки в одном матче: Люк Робитайл и Эл Макиннис провели 50 подобных встреч.

«Неизведанный ранее подвиг». Реакция Америки на эпохальный 900-й гол Овечкина в НХЛ
«Неизведанный ранее подвиг». Реакция Америки на эпохальный 900-й гол Овечкина в НХЛ
