Овечкин и Кросби в своём карьерном противостоянии повторили достижение Сутера и Гретцки

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе третьего периода счёт равный — 3:3.

В составе «Питтсбурга» дублем отметился капитан команды канадский нападающий Сидни Кросби. В составе «Вашингтона» ассистентский дубль на свой счёт записал капитан команды российский форвард Александр Овечкин.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, канадец и россиянин в общей сложности (с учётом встреч в плей-офф) сегодня в 49-й раз отметились результативными действиями в матче друг против друга. Таким образом, Овечкин и Кросби в своём карьерном противостоянии повторили достижение Гэри Сутера и Уэйна Гретцки.

За последние 40 лет лишь одна пара игроков-соперников чаще набирала очки в одном матче: Люк Робитайл и Эл Макиннис провели 50 подобных встреч.