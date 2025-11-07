Пас Малкина помог «Питтсбургу» одолеть «Вашингтон». У Овечкина два очка, у Кросби дубль
В ночь с 6 на 7 ноября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кросби (Киндел, Раст) – 02:22 (pp) 2:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 11:32 (pp) 3:0 Манта (Новак, Лизотт) – 22:08 3:1 Строум (Овечкин) – 29:41 3:2 Сандин (Строум, Овечкин) – 34:55 3:3 Уилсон (Строум, Карлсон) – 39:55 4:3 Раст (Малкин, Киндел) – 51:16 (pp) 5:3 Дьюар (Летанг) – 57:56
В составе «Вашингтона» ассистентским дублем отметился 40-летний российский капитан команды Александр Овечкин, который помог гостям вернуться в игру со счёта 0:3. 39-летний форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил голевой пас на победный гол «пингвинов» в большинстве.
За «Пингвинз» забивали 38-летний Сидни Кросби (дубль), Энтони Манта, Брайан Раст и Коннор Дьюар в пустые ворота. Голы «Вашингтона» на счету Дилана Строума, Расмуса Сандина и Тома Уилсона.
