Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Питтсбург Пингвинз — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 7 ноября 2025, счет 5:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Пас Малкина помог «Питтсбургу» одолеть «Вашингтон». У Овечкина два очка, у Кросби дубль
Комментарии

В ночь с 6 на 7 ноября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кросби (Киндел, Раст) – 02:22 (pp)     2:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 11:32 (pp)     3:0 Манта (Новак, Лизотт) – 22:08     3:1 Строум (Овечкин) – 29:41     3:2 Сандин (Строум, Овечкин) – 34:55     3:3 Уилсон (Строум, Карлсон) – 39:55     4:3 Раст (Малкин, Киндел) – 51:16 (pp)     5:3 Дьюар (Летанг) – 57:56    

В составе «Вашингтона» ассистентским дублем отметился 40-летний российский капитан команды Александр Овечкин, который помог гостям вернуться в игру со счёта 0:3. 39-летний форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил голевой пас на победный гол «пингвинов» в большинстве.

За «Пингвинз» забивали 38-летний Сидни Кросби (дубль), Энтони Манта, Брайан Раст и Коннор Дьюар в пустые ворота. Голы «Вашингтона» на счету Дилана Строума, Расмуса Сандина и Тома Уилсона.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android