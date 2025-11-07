Болельщики «Питтсбурга» наградили Овечкина овациями после его исторического рекорда в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 4:3.

Этот матч стал первым для «столичной» команды после того, как её капитан российский форвард Александр Овечкин накануне установил историческое достижение в НХЛ. В предыдущем матче 40-летний нападающий стал первым игроком за всю историю североамериканской лиги, кому удалось достичь отметки в 900 заброшенных шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Сегодня болельщики «Питтсбурга» наградили Овечкина овациями в честь его исторического рекорда в лиге.

