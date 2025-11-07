Болельщики «Питтсбурга» наградили Овечкина овациями после его исторического рекорда в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кросби (Киндел, Раст) – 02:22 (pp) 2:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 11:32 (pp) 3:0 Манта (Новак, Лизотт) – 22:08 3:1 Строум (Овечкин) – 29:41 3:2 Сандин (Строум, Овечкин) – 34:55 3:3 Уилсон (Строум, Карлсон) – 39:55 4:3 Раст (Малкин, Киндел) – 51:16 (pp) 5:3 Дьюар (Летанг) – 57:56
Этот матч стал первым для «столичной» команды после того, как её капитан российский форвард Александр Овечкин накануне установил историческое достижение в НХЛ. В предыдущем матче 40-летний нападающий стал первым игроком за всю историю североамериканской лиги, кому удалось достичь отметки в 900 заброшенных шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Сегодня болельщики «Питтсбурга» наградили Овечкина овациями в честь его исторического рекорда в лиге.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
