Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нэшвилл Предаторз – Филадельфия Флайерз, результат матча 7 октября 2025, счет 1:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ
Комментарии

В ночь с 6 на 7 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арена» (Нэшвилл, США) и закончилась победой гостей со счётом 1:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 О'Райлли (Форсберг, Бланкенбург) – 01:44     1:1 Мичков (Йорк, Кутюрье) – 24:43     1:2 Кейтс (Драйсдейл, Конечны) – 37:37     1:3 Конечны (Дворак, Йорк) – 58:47    

В составе хозяев единственную шайбу забил Райан О'Райлли.

В составе «Флайерс» забитые шайбы записали на свой счёт российский нападающий Матвей Мичков, Ноа Кейтс и Трэвис Конечны.

Российские хоккеисты Фёдор Свечков («Нэшвилл Предаторз») и Никита Гребёнкин («Филадельфия Флайерз») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Нэшвилл Предаторз» встретится дома с «Даллас Старз». «Филадельфия Флайерз» примет на своём льду «Оттава Сенаторз». Оба матча пройдут 8 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Овечкин и Кросби в своём карьерном противостоянии повторили достижение Сутера и Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android