Гол Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ
В ночь с 6 на 7 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арена» (Нэшвилл, США) и закончилась победой гостей со счётом 1:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 О'Райлли (Форсберг, Бланкенбург) – 01:44 1:1 Мичков (Йорк, Кутюрье) – 24:43 1:2 Кейтс (Драйсдейл, Конечны) – 37:37 1:3 Конечны (Дворак, Йорк) – 58:47
В составе хозяев единственную шайбу забил Райан О'Райлли.
В составе «Флайерс» забитые шайбы записали на свой счёт российский нападающий Матвей Мичков, Ноа Кейтс и Трэвис Конечны.
Российские хоккеисты Фёдор Свечков («Нэшвилл Предаторз») и Никита Гребёнкин («Филадельфия Флайерз») результативными действиями не отметились.
В следующей встрече «Нэшвилл Предаторз» встретится дома с «Даллас Старз». «Филадельфия Флайерз» примет на своём льду «Оттава Сенаторз». Оба матча пройдут 8 ноября.
