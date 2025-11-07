Гол Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

В ночь с 6 на 7 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арена» (Нэшвилл, США) и закончилась победой гостей со счётом 1:3.

В составе хозяев единственную шайбу забил Райан О'Райлли.

В составе «Флайерс» забитые шайбы записали на свой счёт российский нападающий Матвей Мичков, Ноа Кейтс и Трэвис Конечны.

Российские хоккеисты Фёдор Свечков («Нэшвилл Предаторз») и Никита Гребёнкин («Филадельфия Флайерз») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Нэшвилл Предаторз» встретится дома с «Даллас Старз». «Филадельфия Флайерз» примет на своём льду «Оттава Сенаторз». Оба матча пройдут 8 ноября.