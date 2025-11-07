Евгений Малкин первым из россиян набрал 20 очков в нынешнем сезоне НХЛ

В ночь с 6 на 7 ноября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:3.
За «Пингвинз» забивали 38-летний Сидни Кросби (дубль), Энтони Манта, Брайан Раст и Коннор Дьюар в пустые ворота. Автором победной для «Питтсбурга» шайбы в сегодняшнем матче стал американец Раст, которому ассистировал российский нападающий Евгений Малкин.
Для 39-летнего Малкина эта результативная передача стала уже 17-й в нынешнем сезоне НХЛ. Всего на его счету стало 20 (3+17) очков в 15 матчах регулярки. Таким образом Малкин первым из россиян набрал 20 очков в нынешнем сезоне НХЛ. На одно очко от соотечественника отстаёт нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (19).
