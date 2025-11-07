Скидки
Евгений Малкин первым из россиян набрал 20 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Евгений Малкин
В ночь с 6 на 7 ноября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кросби (Киндел, Раст) – 02:22 (pp)     2:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 11:32 (pp)     3:0 Манта (Новак, Лизотт) – 22:08     3:1 Строум (Овечкин) – 29:41     3:2 Сандин (Строум, Овечкин) – 34:55     3:3 Уилсон (Строум, Карлсон) – 39:55     4:3 Раст (Малкин, Киндел) – 51:16 (pp)     5:3 Дьюар (Летанг) – 57:56    

За «Пингвинз» забивали 38-летний Сидни Кросби (дубль), Энтони Манта, Брайан Раст и Коннор Дьюар в пустые ворота. Автором победной для «Питтсбурга» шайбы в сегодняшнем матче стал американец Раст, которому ассистировал российский нападающий Евгений Малкин.

Для 39-летнего Малкина эта результативная передача стала уже 17-й в нынешнем сезоне НХЛ. Всего на его счету стало 20 (3+17) очков в 15 матчах регулярки. Таким образом Малкин первым из россиян набрал 20 очков в нынешнем сезоне НХЛ. На одно очко от соотечественника отстаёт нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (19).

