Александр Овечкин до восьми очков сократил отставание от Джо Сакика в истории НХЛ

В ночь с 6 на 7 ноября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:3.
В составе «Вашингтона» ассистентским дублем отметился 40-летний российский капитан команды Александр Овечкин, который помог гостям вернуться в игру со счёта 0:3.
За карьеру в НХЛ на счету Овечкина после этого матча стало 1633 очка (900+733) — это 11-й результат в бомбардирском списке в истории североамериканской лиги. Следующей целью Овечкина является располагающийся на 10-й строчке Джо Сакик, на счету которого 1641 очко (625+1016). Таким образом, отставание россиянина от канадца сегодня сократилось всего до восьми результативных действий.
Лучшим бомбардиром НХЛ всех времён является легендарный Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 очков (894+1963).
