Иван Барбашёв забил Андрею Василевскому, отличившись во втором матче подряд в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». В ходе первого периода хозяева впереди — 1:0.

Счёт в матче на восьмой минуте открыл Иван Барбашёв, отличившийся во второй встрече подряд. Сегодня нападающий «Вегаса» огорчил своего соотечественника голкипера Андрея Василевского, который защищает ворота «молний». Барбашёв удачно сыграл на добивании после того, как Василевский отразил шайбу после броска в исполнении защитника Ноа Хэнифина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.



В нынешнем сезоне 29-летний Барбашёв принял участие в 13 матчах регулярки, набрав 12 (5+7) очков.