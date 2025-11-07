Иван Барбашёв забил Андрею Василевскому, отличившись во втором матче подряд в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». В ходе первого периода хозяева впереди — 1:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Перерыв
2 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Барбашёв (Ханифин, Марнер) – 07:25 2:0 Барбашёв (Марнер, Айкел) – 15:53
Счёт в матче на восьмой минуте открыл Иван Барбашёв, отличившийся во второй встрече подряд. Сегодня нападающий «Вегаса» огорчил своего соотечественника голкипера Андрея Василевского, который защищает ворота «молний». Барбашёв удачно сыграл на добивании после того, как Василевский отразил шайбу после броска в исполнении защитника Ноа Хэнифина.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В нынешнем сезоне 29-летний Барбашёв принял участие в 13 матчах регулярки, набрав 12 (5+7) очков.
