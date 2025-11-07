Скидки
Барбашёв оформил дубль в ворота Василевского, забросив дважды за восемь минут

Иван Барбашёв
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». После завершения первого периода хозяева впереди — 2:0.

Счёт в матче на восьмой минуте открыл Иван Барбашёв, отличившийся во второй встрече подряд. Спустя восемь минут российский нападающий ещё раз огорчил своего соотечественника голкипера Андрея Василевского, который защищает ворота «молний».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне 29-летний Барбашёв принял участие в 13 матчах регулярки, набрав 13 (6+7) очков. Дубль в ворота «Тампы» стал для Ивана первым в сезоне-2025/2026.

