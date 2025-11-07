«Нью-Джерси» повторил клубное достижение 27-летней давности в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Возглавляющие турнирную таблицу Восточной конференции подопечные Шелдона Кифа одержали 10-ю победу в нынешнем сезоне, сумев стать первой командой НХЛ, добравшейся до этой отметки в текущем регулярном чемпионате: в активе «Дэвилз» 10 побед в 14 матчах.

Как сообщает пресс-служба североамериканской лиги, всего второй раз в клубной истории «дьяволы» смогли первыми выиграть 10 матчей в сезоне НХЛ. Впервые это произошло в сезоне-1998/1999. Таким образом, спустя 27 лет «Нью-Джерси» повторил это достижение.