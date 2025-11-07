Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нью-Джерси» повторил клубное достижение 27-летней давности в НХЛ

«Нью-Джерси» повторил клубное достижение 27-летней давности в НХЛ
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Гласс – 01:53     1:1 Дак (Добсон, Мэтисон) – 02:59     2:1 Палат (Хьюз, Немец) – 28:05     2:2 Эванс (Андерсон, Добсон) – 40:59     2:3 Капанен (Ньюхук) – 50:33     3:3 Майер (Хьюз, Братт) – 58:53     4:3 Братт – 61:33    

Возглавляющие турнирную таблицу Восточной конференции подопечные Шелдона Кифа одержали 10-ю победу в нынешнем сезоне, сумев стать первой командой НХЛ, добравшейся до этой отметки в текущем регулярном чемпионате: в активе «Дэвилз» 10 побед в 14 матчах.

Как сообщает пресс-служба североамериканской лиги, всего второй раз в клубной истории «дьяволы» смогли первыми выиграть 10 матчей в сезоне НХЛ. Впервые это произошло в сезоне-1998/1999. Таким образом, спустя 27 лет «Нью-Джерси» повторил это достижение.

Материалы по теме
Мерсер повторил редчайший рекорд «Нью-Джерси», установленный Семаком 32 года назад
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android