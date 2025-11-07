Брэд Маршан повторил рекорд «Флориды» по серии с голами для игроков в возрасте 37+ лет

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Флориду Пантерз». В ходе второго периода счёт равный — 2:2.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился Брэд Маршан, продливший свою голевую серию до трёх матчей. Таким образом, канадский форвард повторил клубный рекорд «Флориды» по снайперской серии для игроков в возрасте 37+ лет.

37-летний нападающий стал всего третьим игроком в клубной истории, кому удавалось забивать на протяжении трёх матчей кряду в такой возрастной категории. В сезоне-1998/1999 подобным достижением отметился Дино Сиссарелли, а в сезоне-2005/2006 трижды такую серию выдавал Джо Нуиндайк.