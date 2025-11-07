Брэд Маршан повторил рекорд «Флориды» по серии с голами для игроков в возрасте 37+ лет
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Флориду Пантерз». В ходе второго периода счёт равный — 2:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2-й период
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Питри, Боквист) – 02:06 1:1 Копитар (Кемпе, Байфилд) – 09:23 (pp) 2:1 Перри (Андерсон, Эдмундсон) – 11:00 2:2 Маршан (Экблад) – 17:30 2:3 Райнхарт – 31:44
В составе гостей заброшенной шайбой отметился Брэд Маршан, продливший свою голевую серию до трёх матчей. Таким образом, канадский форвард повторил клубный рекорд «Флориды» по снайперской серии для игроков в возрасте 37+ лет.
37-летний нападающий стал всего третьим игроком в клубной истории, кому удавалось забивать на протяжении трёх матчей кряду в такой возрастной категории. В сезоне-1998/1999 подобным достижением отметился Дино Сиссарелли, а в сезоне-2005/2006 трижды такую серию выдавал Джо Нуиндайк.
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
07:14
-
07:00
-
06:48
-
06:44
-
06:29
-
06:22
-
06:16
-
06:11
-
06:03
-
05:53
-
05:50
-
05:35
-
05:25
-
05:23
-
04:58
-
04:40
-
04:29
-
04:10
-
02:58
-
01:35
-
00:00
- 6 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:30
-
23:19
-
23:11
-
23:10
-
23:07
-
23:06
-
23:04
-
22:58
-
22:51
-
22:49