Брэд Маршан повторил рекорд «Флориды» по серии с голами для игроков в возрасте 37+ лет

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Флориду Пантерз». В ходе второго периода счёт равный — 2:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2-й период
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Питри, Боквист) – 02:06     1:1 Копитар (Кемпе, Байфилд) – 09:23 (pp)     2:1 Перри (Андерсон, Эдмундсон) – 11:00     2:2 Маршан (Экблад) – 17:30     2:3 Райнхарт – 31:44    

В составе гостей заброшенной шайбой отметился Брэд Маршан, продливший свою голевую серию до трёх матчей. Таким образом, канадский форвард повторил клубный рекорд «Флориды» по снайперской серии для игроков в возрасте 37+ лет.

37-летний нападающий стал всего третьим игроком в клубной истории, кому удавалось забивать на протяжении трёх матчей кряду в такой возрастной категории. В сезоне-1998/1999 подобным достижением отметился Дино Сиссарелли, а в сезоне-2005/2006 трижды такую серию выдавал Джо Нуиндайк.

