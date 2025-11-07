Малкин опубликовал совместное фото с Овечкиным после игры «Питтсбург» — «Вашингтон»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал совместное фото с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным после игры команд.

Малкин опубликовал фото на своей странице в социальной сети и сделал подпись «900», отмечая 900-й гол Овечкина в рамках регулярных сезонов НХЛ.

Фото: Страница Малкина в социальной сети

В ночь с 6 на 7 ноября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:3.

Малкин в игре оформил голевой пас, на счету Овечкина — ассистентский дубль.