Александр Овечкин обошёл Сидни Кросби по гостевым играм НХЛ с 2+ очками

В составе «Вашингтон Кэпиталз» в гостевой встрече с «Питтсбург Пингвинз» ассистентским дублем отметился 40-летний российский капитан команды Александр Овечкин.
Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Овечкин провёл свою 215-ю игру на выезде, где набрал два очка и более, и по данному показателю обошёл капитана «пингвинов» Сидни Кросби (214). Александр занимает седьмое место в истории НХЛ. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 377 матчей, второе место делят Марк Мессье и Яромир Ягр — по 236 матчей. Третий — Марио Лемье (225).
На льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:3.
