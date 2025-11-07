3 очка Овечкина и Малкина, кандидат на сборную года ФИФА из «Зенита». Главное к утру
Результативная передача Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» одолеть «Вашингтон», у Александра Овечкина ассистентский дубль, игрок «Зенита» Луис Энрике — среди номинантов на попадание в команду года от ФИФА, московский «Спартак» победил «Локомотив» в Кубке России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Пас Малкина помог «Питтсбургу» одолеть «Вашингтон». У Овечкина два очка, у Кросби дубль.
- Игрок «Зенита» Луис Энрике — среди номинантов на попадание в команду года от ФИФА.
- «Спартак» победил «Локомотив» в Кубке России, Батраков не реализовал пенальти.
- Дубль Кучерова помог «Тампе» одолеть «Вегас», Барбашёв забил два гола у «Голден Найтс».
- ХК ЦСКА потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Торпедо».
- Александр Овечкин до восьми очков сократил отставание от Джо Сакика в истории НХЛ.
- Раскрыт список спортсменов, которые подписали апелляцию на решение FIS о недопуске россиян.
- Минское «Динамо» забросило две шайбы в концовке и одержало волевую победу над «Ак Барсом».
- Андреева/Шнайдер уступили Таунсенд/Синяковой в матче Итогового турнира WTA.
- СКА отыгрался с 0:2 и победил дома «Шанхайских Драконов», защитник Мёрфи оформил дубль.
- Ассист Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Каролину», у российских хоккеистов 4 очка.
- Лайла Фир и Льюис Гибсон выиграли ритм-танец на 4-м этапе Гран-при ISU в Осаке.
