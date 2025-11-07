3 очка Овечкина и Малкина, кандидат на сборную года ФИФА из «Зенита». Главное к утру

Результативная передача Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» одолеть «Вашингтон», у Александра Овечкина ассистентский дубль, игрок «Зенита» Луис Энрике — среди номинантов на попадание в команду года от ФИФА, московский «Спартак» победил «Локомотив» в Кубке России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».