Главная Хоккей Новости

3 очка Овечкина и Малкина, кандидат на сборную года ФИФА из «Зенита». Главное к утру

3 очка Овечкина и Малкина, кандидат на сборную года ФИФА из «Зенита». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Результативная передача Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» одолеть «Вашингтон», у Александра Овечкина ассистентский дубль, игрок «Зенита» Луис Энрике — среди номинантов на попадание в команду года от ФИФА, московский «Спартак» победил «Локомотив» в Кубке России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Пас Малкина помог «Питтсбургу» одолеть «Вашингтон». У Овечкина два очка, у Кросби дубль.
  2. Игрок «Зенита» Луис Энрике — среди номинантов на попадание в команду года от ФИФА.
  3. «Спартак» победил «Локомотив» в Кубке России, Батраков не реализовал пенальти.
  4. Дубль Кучерова помог «Тампе» одолеть «Вегас», Барбашёв забил два гола у «Голден Найтс».
  5. ХК ЦСКА потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Торпедо».
  6. Александр Овечкин до восьми очков сократил отставание от Джо Сакика в истории НХЛ.
  7. Раскрыт список спортсменов, которые подписали апелляцию на решение FIS о недопуске россиян.
  8. Минское «Динамо» забросило две шайбы в концовке и одержало волевую победу над «Ак Барсом».
  9. Андреева/Шнайдер уступили Таунсенд/Синяковой в матче Итогового турнира WTA.
  10. СКА отыгрался с 0:2 и победил дома «Шанхайских Драконов», защитник Мёрфи оформил дубль.
  11. Ассист Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Каролину», у российских хоккеистов 4 очка.
  12. Лайла Фир и Льюис Гибсон выиграли ритм-танец на 4-м этапе Гран-при ISU в Осаке.
