24 сейва Бобровского помогли «Флориде» в гостях уверенно победить «Лос-Анджелес»

7 ноября на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

На третьей минуте первого периода Сэм Беннетт открыл счёт во встрече. На 10-й минуте Анже Копитар восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Кори Перри вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте Брэд Маршан сделал счёт 2:2. В середине второго периода Сэм Райнхарт вновь вывел «пантер» вперёд. На 10-й минуте третьего периода Антон Лунделль забросил четвёртую шайбу «Флориды» в игре. Спустя четыре минуты Брэд Маршан сделал счёт 5:2, оформив дубль.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 24 броска во встрече.

В следующей игре «Лос-Анджелес» сыграет в гостях с «Питтсбург Пингвинз» 9 ноября. В этот же день «Флорида Пантерз» встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».