Лос-Анджелес Кингз — Флорида Пантерз, результат матча 7 ноября, счет 2:5, НХЛ 2025-2026

24 сейва Бобровского помогли «Флориде» в гостях уверенно победить «Лос-Анджелес»
Аудио-версия:
Комментарии

7 ноября на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Питри, Боквист) – 02:06     1:1 Копитар (Кемпе, Байфилд) – 09:23 (pp)     2:1 Перри (Андерсон, Эдмундсон) – 11:00     2:2 Маршан (Экблад) – 17:30     2:3 Райнхарт (Вераге, Миккола) – 31:45     2:4 Лунделль (Луостаринен) – 48:41 (sh)     2:5 Маршан (Миккола) – 52:36    

На третьей минуте первого периода Сэм Беннетт открыл счёт во встрече. На 10-й минуте Анже Копитар восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Кори Перри вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте Брэд Маршан сделал счёт 2:2. В середине второго периода Сэм Райнхарт вновь вывел «пантер» вперёд. На 10-й минуте третьего периода Антон Лунделль забросил четвёртую шайбу «Флориды» в игре. Спустя четыре минуты Брэд Маршан сделал счёт 5:2, оформив дубль.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 24 броска во встрече.

В следующей игре «Лос-Анджелес» сыграет в гостях с «Питтсбург Пингвинз» 9 ноября. В этот же день «Флорида Пантерз» встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».

